Иск Украины против РФ в Гаагу может рассматриваться годами - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Иск Украины против Российской Федерации в Международный суд ООН за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины может рассматриваться годами. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, передает УНН.
"Иск может рассматриваться несколько лет... рассмотрение дела действительно тяжелая и длительная процедура. После принятия решения о применении временных мер суд дает некоторое время на подачу меморандума со всей доказательной базой", - отметила Е.Зеркаль.
Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.