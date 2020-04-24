Пожежі на Житомирщині: відкритого вогню в осередках немає

КИЇВ. 24 квітня. УНН. На ранок п’ятниці на обох осередках пожежі на території Житомирської області відкритого вогню не спостерігається. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.