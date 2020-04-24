Пожежі на Житомирщині: відкритого вогню в осередках немає
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На ранок п’ятниці на обох осередках пожежі на території Житомирської області відкритого вогню не спостерігається. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.
“Стосовно ситуації у Житомирській області. На локалізованих осередках пожеж в Овруцькому районі ситуація залишається контрольованою, відкритого вогню не спостерігається, продовжується поливання тліючої лісової підстилки, пеньків та деревини”, — сказав Демчук.
З його слів, до робіт залучено понад 80 осіб та 100 одиниць техніки.
Разом з тим, він нагадав що в Олевському районі вчора у другій половині дня виник новий осередок пожежі, який через сильні пориви вітру швидко розповсюдився орієнтовно до 200 га та місцями переходив у верхову пожежу.
"Завдяки залученню ДСНС за декілька годин вдалось ліквідувати верхову пожежу, а залучення достатньої кількості пожежних розрахунків Держлісагентства та ДСНС дозволили зупинити подальше поширення пожежі та не допустити розповсюдження вогню в Поліський державний заповідник. На цей час на цьому осередку відкритого вогню немає, спостерігається задимлення внаслідок тління деревини, вживаються заходи щодо ліквідації осередка", — додав Демчук.
Нагадаємо, на Житомирщині на 9 годину пожежі у лісових масивах було локалізовано, тривало гасіння трави.