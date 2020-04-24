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Пожары в Житомирской области: открытого огня в очагах нет

Пожары в Житомирской области: открытого огня в очагах нет

Киев  •  УНН

 • 12019 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. На утро пятницы на обоих очагах пожара на территории Житомирской области открытого огня не наблюдается. Об этом на брифинге в пятницу сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.

"Что касается ситуации в Житомирской области. На локализованных очагах пожаров в Овручском районе ситуация остается контролируемой, открытого огня не наблюдается, продолжается полив тлеющей лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказал Демчук.

По его словам, к работам привлечено более 80 человек и 100 единиц техники.

Вместе с тем, он напомнил, что в Олевском районе вчера во второй половине дня возник новый очаг пожара, который из-за сильных порывов ветра быстро распространился ориентировочно до 200 га и местами переходил в верховой пожар.

"Благодаря привлечению ГСЧС за несколько часов удалось ликвидировать верховой пожар, а привлечение достаточного количества пожарных расчетов Гослесагентства и ГСЧС позволило остановить дальнейшее распространение пожара и не допустить распространения огня в Полесский государственный заповедник. В настоящее время на этом очаге открытого огня нет, наблюдается задымление в результате тления древесины, принимаются меры по ликвидации очага", - добавил Демчук.

Напомним, в Житомирской области на 9:00 пожары в лесных массивах были локализованы, продолжалось тушение травы.

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