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На Житомирщині пожежі у лісових масивах локалізовано, триває гасіння трави

На Житомирщині пожежі у лісових масивах локалізовано, триває гасіння трави

Київ • УНН

 • 13349 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на ранок п’ятниці на території Житомирської області пожежі у лісових масивах локалізовані, рятувальники продовжують гасіння окремих осередків трав’яного настилу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Ураїни, передає УНН.

"Станом на 7 год. 24 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах. До гасіння залучено 686 людей та 99 одиниць техніки, з них від ДСНС 81 людина особового складу та 20 одиниць техніки", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначають, що 23 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву.

"Станом на 7 год. 24 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 105 людей та 27 одиниць техніки, з них від ДСНС 50 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки, якими 23 квітня здійснено 9 скидів – 72 т води", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Як повідомляв УНН, у Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 24 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику в осередках, пройдених вогнем.

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