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В Житомирской области пожар в лесных массивах локализован, продолжается тушение травы

В Житомирской области пожар в лесных массивах локализован, продолжается тушение травы

Киев  •  УНН

 • 13333 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на утро пятницы на территории Житомирской области пожары в лесных массивах локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украини, передает УНН.

"По состоянию на 7 ч. 24 апреля пожар в лесных массивах Овручского района локализован. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 686 людей и 99 единиц техники, из них от ГСЧС 81 человек личного состава и 20 единиц техники", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что 23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

"По состоянию на 7 ч. 24 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 105 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 50 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 3 самолета, которыми 23 апреля осуществлено 9 сбросов - 72 т воды", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНН, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 24 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем.

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