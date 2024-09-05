Пожежа знищила 20% лісу в Бразилії, підозрюють підпал

Пожежники в середу змогли зменшити масштаб великої лісової пожежі, яка тривала два дні та знищила 20% лісу в столиці Бразилії, накривши місто сірими хмарами диму. За словами офіційних осіб, пожежа могла бути викликана підпалами. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Національний ліс Бразилії — це охоронювана територія площею 5,600 гектарів, яка захищає джерела, що забезпечують 70% запасів прісної води міста. Пожежа спалахнула на піку сухого сезону, коли рослинність пересушена, а висока температура сприяє швидкому поширенню вогню.

"Ми загасили три з чотирьох осередків пожежі та сподіваємося взяти вогонь під контроль до кінця дня", — повідомив Фабіо дос Сантос Міранда, керівник лісу.

"Ми впевнені, що це був екологічний злочин, але поки не підтверджено, чи був він навмисним", — додав він в інтерв'ю, зазначивши, що троє підозрюваних у підпалі були помічені в районі, де почалася пожежа.

Пожежники намагалися стримати лісову пожежу та запобігти її поширенню на сусідні сади, де фермери вирощують помідори та квіти.

"Ми працюємо над тим, щоб захистити сади, але вітер дме в їхній бік, і іскри розлітаються на велику відстань", — сказав пожежник майор Годой.

У 2022 році площа лісу була скорочена майже вдвічі через урбанізацію, яку ініціював уряд крайньоправого колишнього президента Жаїра Болсонару, що знизив екологічний контроль і дозволив збільшення вирубки в Амазонії.

Рекордна засуха в Амазонії призвела до збільшення кількості пожеж у тропічних лісах у серпні до найвищого рівня з 2010 року, про що свідчать дані уряду, оприлюднені в неділю.

Верховний суд Бразилії заблокував облікові записи Ілона Маска в Starlink