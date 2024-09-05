Пожар уничтожил 20% леса в Бразилии, подозревают поджог
Киев • УНН
Пожарные уменьшили масштаб лесного пожара в столице Бразилии, который уничтожил 20% охраняемой территории. Официальные лица подозревают поджог, трое подозреваемых были замечены в районе начала пожара.
Пожарные в среду смогли уменьшить масштаб крупного лесного пожара, который длился два дня и уничтожил 20% леса в столице Бразилии, накрыв город серыми облаками дыма. По словам официальных лиц, пожар мог быть вызван поджогами. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Национальный лес Бразилии - это охраняемая территория площадью 5,600 гектаров, которая защищает источники, обеспечивающие 70% запасов пресной воды города. Пожар вспыхнул на пике сухого сезона, когда растительность пересушена, а высокая температура способствует быстрому распространению огня.
«Мы потушили три из четырех очагов пожара и надеемся взять огонь под контроль до конца дня», - сообщил Фабио дос Сантос Миранда, руководитель леса.
«Мы уверены, что это было экологическое преступление, но пока не подтверждено, было ли оно преднамеренным», - добавил он в интервью, отметив, что трое подозреваемых в поджоге были замечены в районе, где начался пожар.
Пожарные пытались сдержать лесной пожар и предотвратить его распространение на соседние сады, где фермеры выращивают помидоры и цветы.
«Мы работаем над тем, чтобы защитить сады, но ветер дует в их сторону, и искры разлетаются на большое расстояние», - сказал пожарный майор Годой.
В 2022 году площадь леса была сокращена почти вдвое из-за урбанизации, которую инициировало правительство крайне правого бывшего президента Жаира Болсонару, снизившее экологический контроль и разрешившее увеличение вырубки в Амазонии.
Рекордная засуха в Амазонии привела к увеличению количества пожаров в тропических лесах в августе до самого высокого уровня с 2010 года, о чем свидетельствуют данные правительства, обнародованные в воскресенье.
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