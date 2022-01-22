Пожежа в офісній будівлі АТБ у Дніпрі: правоохоронці назвали можливу причину займання

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“На місці події працювали правоохоронці та рятувальні служби. Попередньо встановлено, що пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем. Остаточну причину буде встановлено після проведення відповідних експертиз”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо

У Дніпрі, 22 січня, в дев’ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, виникла пожежа. Вогонь поширився з 1 по 7 поверхи. Локалізувати загоряння вдалося о 15:48. Повністю ліквідували вогонь близько 16:30.