Пожежа в офісній будівлі АТБ у Дніпрі: правоохоронці назвали можливу причину займання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Дніпрі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі в офісній будівлі мережі “АТБ” у дев’ятиповерхівці на проспекті Олександра Поля. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
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“На місці події працювали правоохоронці та рятувальні служби. Попередньо встановлено, що пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем. Остаточну причину буде встановлено після проведення відповідних експертиз”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо
У Дніпрі, 22 січня, в дев’ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, виникла пожежа. Вогонь поширився з 1 по 7 поверхи. Локалізувати загоряння вдалося о 15:48. Повністю ліквідували вогонь близько 16:30.