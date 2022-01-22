Пожежу в АТБ у Дніпрі ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Дніпрі загасили пожежу в дев’ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ. Жертв і постраждалих немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
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Пожежа спалахнула о 14:15. Вогонь поширився з 1 по 7 поверхи. Локалізувати загоряння вдалося о 15:48. Повністю ліквідували вогонь близько 16:30.
В результаті пожежі жертв і постраждалих немає. Для гасіння залучалися 55 осіб та 14 одиниць спецтехніки.