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У Дніпрі горить головний офіс магазинів “АТБ”

У Дніпрі горить головний офіс магазинів “АТБ”

Київ • УНН

 • 28427 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У Дніпрі в дев’ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, виникла пожежа з розповсюдженням з 1 по 7 поверхи. Про це інформує ДСНС України, пише УНН.

Цитата

“Як стало відомо станом на 15:00, горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев’ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ з розповсюдженням пожежі в офісне приміщення на 4 поверсі”, - йдеться в повідомленні.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 45 осіб та 11 од. техніки.

Додамо

В одному з ресторанів Миколаєва, сьогодні вночі сталася пожежа. 22 січня о 01:53 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу ресторану “Daili Sport”, розташованого на вул. Спортивній м. Миколаєва.

Горів цокольний та 3 поверх будівлі, була загроза розповсюдження пожежі на 1 та 2 поверхи.

Причина пожежі та збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає.

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