У Дніпрі горить головний офіс магазинів “АТБ”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Дніпрі в дев’ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, виникла пожежа з розповсюдженням з 1 по 7 поверхи. Про це інформує ДСНС України, пише УНН.
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“Як стало відомо станом на 15:00, горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев’ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ з розповсюдженням пожежі в офісне приміщення на 4 поверсі”, - йдеться в повідомленні.
Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 45 осіб та 11 од. техніки.
Додамо
В одному з ресторанів Миколаєва, сьогодні вночі сталася пожежа. 22 січня о 01:53 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу ресторану “Daili Sport”, розташованого на вул. Спортивній м. Миколаєва.
Горів цокольний та 3 поверх будівлі, була загроза розповсюдження пожежі на 1 та 2 поверхи.
Причина пожежі та збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає.