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Пожежа у німецькому притулку для біженців, де перебували українці: попередньо, ознаки підпалу відсутні

Київ • УНН

 • 280903 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Попередні дані свідчать про відсутність ознак підпалу, але остаточну причину має визначити слідство. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв відвідав сьогодні українців, які постраждали під час трагічної пожежі у німецькому гуртожитку в Апольді, передає УНН.

Пожежа у німецькому притулку для біженців, де перебували українці: попередньо, ознаки підпалу відсутні

Деталі

Посол відвідав сьогодні українців, які постраждали під час трагічної пожежі у гуртожитку в Апольді, східній Тюрингії, і які були тимчасово переселені у Центр розміщення шукачів прихистку в Гермсдорфі.

"Почув про найбільші проблеми й одразу переговорив на місці з Премʼєр-міністром Тюрингії Бодо Рамеловим, місцевою поліцією і соціальними службами. Дещо було вирішено прямо на місці", - написав Макеєв у Facebook.

Також він переконався, що українцям надають необхідну допомогу.

"Отримав запевнення, що вже можливо навіть сьогодні вони повернуться назад в Апольду у своє або нове житло. Розслідування причин трагедії триває, попередні дані свідчать про відсутність ознак підпалу. Але остаточну причину має визначити слідство", - додав Макеєв.

Доповнення

У Тюрингії, Німеччина, у притулку для біженців сталась пожежа, внаслідок якої загинула дитина та 10 людей отримали поранення.

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