Пожежа у німецькому притулку для біженців, де перебували українці: попередньо, ознаки підпалу відсутні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Попередні дані свідчать про відсутність ознак підпалу, але остаточну причину має визначити слідство. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв відвідав сьогодні українців, які постраждали під час трагічної пожежі у німецькому гуртожитку в Апольді, передає УНН.
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Посол відвідав сьогодні українців, які постраждали під час трагічної пожежі у гуртожитку в Апольді, східній Тюрингії, і які були тимчасово переселені у Центр розміщення шукачів прихистку в Гермсдорфі.
"Почув про найбільші проблеми й одразу переговорив на місці з Премʼєр-міністром Тюрингії Бодо Рамеловим, місцевою поліцією і соціальними службами. Дещо було вирішено прямо на місці", - написав Макеєв у Facebook.
Також він переконався, що українцям надають необхідну допомогу.
"Отримав запевнення, що вже можливо навіть сьогодні вони повернуться назад в Апольду у своє або нове житло. Розслідування причин трагедії триває, попередні дані свідчать про відсутність ознак підпалу. Але остаточну причину має визначити слідство", - додав Макеєв.
Доповнення
У Тюрингії, Німеччина, у притулку для біженців сталась пожежа, внаслідок якої загинула дитина та 10 людей отримали поранення.