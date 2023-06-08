Пожар в немецком приюте для беженцев, где находились украинцы: предварительно, признаки поджога отсутствуют

Детали

Посол посетил сегодня украинцев, пострадавших во время трагического пожара в общежитии в Апольде, восточной Тюрингии, и которые были временно переселены в Центр размещения искателей убежища в Гермсдорфе.

"Услышал о самых больших проблемах и сразу переговорил на месте с Премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым, местной полицией и социальными службами. Кое-что было решено прямо на месте", - написал Макеев в Facebook.

Также он убедился, что украинцам оказывают необходимую помощь.

"Получил заверения, что уже возможно даже сегодня они вернутся обратно в Апольду в свое или новое жилье. Расследование причин трагедии продолжается, предварительные данные свидетельствуют об отсутствии признаков поджога. Но окончательную причину должно определить следствие", - добавил Макеев.

Дополнение

В Тюрингии, Германия, в приюте для беженцев произошел пожар, в результате которого погиб ребенок и 10 человек получили ранения.