У притулку для біженців у Німеччині сталась пожежа: загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Тюрингії, Німеччина, у притулку для біженців сталась пожежа, внаслідок якої загинула дитина та 10 людей отримали поранення, повідомляє DW, пише УНН.
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За даними поліції, пожежа спалахнула о 5 годині ранку неділі за місцевим часом в Апольді, у східній землі Тюрингія.
За словами очевидців, полум'я сягало кількох метрів. У райдержадміністрації повідомили, що в притулку для біженців зареєстровано 245 осіб, яких уже переселили до сусіднього міста.
У поліції заявили, що причина пожежі невідома, а кримінальне розслідування ведеться «повним ходом».
Довідково
Такі розслідування є стандартною практикою після смертельних пожеж і не вказують на підозру в будь-якій злочинній діяльності.
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