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У притулку для біженців у Німеччині сталась пожежа: загинула дитина

Київ • УНН

 • 354695 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. У Тюрингії, Німеччина, у притулку для біженців сталась пожежа, внаслідок якої загинула дитина та 10 людей отримали поранення, повідомляє DW, пише УНН.

У притулку для біженців у Німеччині сталась пожежа: загинула дитина

Деталі 

За даними поліції, пожежа спалахнула о 5 годині ранку неділі за місцевим часом в Апольді, у східній землі Тюрингія.

За словами очевидців, полум'я сягало кількох метрів. У райдержадміністрації повідомили, що в притулку для біженців зареєстровано 245 осіб, яких уже переселили до сусіднього міста.

У поліції заявили, що причина пожежі невідома, а кримінальне розслідування ведеться «повним ходом».

Довідково 

Такі розслідування є стандартною практикою після смертельних пожеж і не вказують на підозру в будь-якій злочинній діяльності.

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