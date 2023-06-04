В приюте для беженцев в Германии произошел пожар: погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Тюрингии, Германия, в приюте для беженцев произошел пожар, в результате которого погиб ребенок и 10 человек получили ранения, сообщает DW, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, пожар вспыхнул в 5 часов утра воскресенья по местному времени в Апольде, в восточной земле Тюрингия.
По словам очевидцев, пламя достигало нескольких метров. В райгосадминистрации сообщили, что в приюте для беженцев зарегистрировано 245 человек, которых уже переселили в соседний город.
В полиции заявили, что причина пожара неизвестна, а уголовное расследование ведется «полным ходом».
Справочно
Такие расследования являются стандартной практикой после смертельных пожаров и не указывают на подозрение в какой-либо преступной деятельности.
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