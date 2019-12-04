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Пожежа у коледжі в Одесі: кількість постраждалих зростає

Пожежа у коледжі в Одесі: кількість постраждалих зростає

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Одесі у результаті пожежі у коледжі постраждали 26 осіб - з яких 11 підлітків і 7 рятувальників, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ ДСНС.

"Станом на 19:40 внаслідок пожежі загинула 1 особа та постраждало 26 осіб, з них 11 підлітків та 7 співробітників ДСНС. Роботи з евакуації людей закінчено. Ліквідація пожежі триває", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежа у коледжі Одеси: не встановлено місцезнаходження 15 осіб

Раніше у міській раді повідомили, що в одеських лікарнях перебуває 25 осіб, які постраждали в результаті пожежі у коледжі - 15 учнів і 4 співробітники коледжу, а також 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області.

Як повідомляв УНН, у результаті пожежі загинула одна людина.

На даний момент ведеться пошук учнів і співробітників коледжу, з якими досі не вдається встановити зв'язок.

Нагадаємо, в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.

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