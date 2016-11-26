Пожежа сталася на недіючій фермі на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Пожежа сталася на недіючій фермі на Тернопільщині, згоріла шиферна покрівля, сміття у вигляді поліетиленових виробів та автомобіль "Газель", передає УНН з посиланням на прес-службу управління ДСНС України
у Тернопільській області.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Великий Глибочок 26 листопада о 8:28.
На місці рятувальники встановили, що горить приміщення недіючої ферми на площі 480 кв. м.
"Пожежники доклали максимум зусиль, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будівлі. Завдяки вдалим діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося врятувати 2 сусідні господарські будівлі", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, пожежу було локалізовано о 9:20, а о 10:30 загорання повністю ліквідовано.
"Вогнем знищено – шиферну покрівлю, сміття у вигляді поліетиленових виробів та автомобіль "Газель", - додали в ГУ ДСНС.
На місці пожежі працювали 19 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.