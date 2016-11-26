Пожежа сталася на недіючій фермі на Тернопільщині

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Великий Глибочок 26 листопада о 8:28.

На місці рятувальники встановили, що горить приміщення недіючої ферми на площі 480 кв. м.

"Пожежники доклали максимум зусиль, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будівлі. Завдяки вдалим діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося врятувати 2 сусідні господарські будівлі", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, пожежу було локалізовано о 9:20, а о 10:30 загорання повністю ліквідовано.

"Вогнем знищено – шиферну покрівлю, сміття у вигляді поліетиленових виробів та автомобіль "Газель", - додали в ГУ ДСНС.

На місці пожежі працювали 19 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.