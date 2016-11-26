Пожар произошел на недействующей форме в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пожар произошел на недействующей форме в Тернопольской области, сгорела шиферная кровля, мусор в виде полиэтиленовых изделий и автомобиль "Газель", передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления ГосЧС Украины в Тернопольской области.
Спасатели получили сообщение о пожаре в селе Великий Глубочек 26 ноября в 8:28.
На месте спасатели установили, что горит помещение недействующей фермы на площади 480 кв. м.
"Пожарные приложили максимум усилий, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания. Благодаря удачным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось спасти 2 соседние хозяйственные постройки", - сказано в сообщении.
Как отмечается, пожар был локализован в 9:20, а в 10:30 возгорание полностью ликвидировано.
"Огнем уничтожена - шиферная кровля, мусор в виде полиэтиленовых изделий и автомобиль "Газель", - добавили в ГУ ГосЧС.
На месте пожара работали 19 спасателей и 5 единиц техники.
Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Погибших и травмированных в результате пожара нет.