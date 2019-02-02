Пожежа на складі у Києві: площа загоряння зросла

Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Стан повітря в межах норми.



До гасіння пожежі залучено 123 чол. о/с та 31 од. техніки ДСНС. На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС в м. Києві.



Як повідомляв УНН, у Києві продовжує горіти склад з будівельними матеріалам.



Нагадаємо, о 11:52 надійшов виклик, що по вулиці Червоноткацька, 69 на складах будівельних матеріалів сталась пожежа. Площа пожежі складає близько 5000 кв. м.