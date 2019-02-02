У Києві продовжує горіти склад з будівельними матеріалами

Станом на 16:00 продовжує горіти чотирьохповерхова будівля на вулиці Червоноткацькiй, 69. Зайнялось складське приміщення, де знаходяться пластиковi матерiали, паперовi матерiали та електронiка. Через велику завантаженість приміщення горючими матеріалами вогонь швидко поширювався. Наразі площа пожежі становить близько 8000 кв.м.

Складність гасіння пожежі полягає у відсутності на території об'єкту зовнішнього протипожежного водопостачання, тому пожежникам доводиться проводити магістральні лінії з далекої відстані.



"На місці події працює 29 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 115 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, о 11:52 надійшов виклик, що по вулиці Червоноткацька, 69 на складах будівельних матеріалів сталась пожежа. Площа пожежі складає близько 5000 кв. м.