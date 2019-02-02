В Киеве продолжает гореть состав со строительными материалами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Продолжает гореть четырехэтажное здание на улице Червоноткацкой, 69 в Киеве. По предварительным данным, загорелось складское помещение, где находятся пластиковые материалы, бумажные материалы и электроника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.
По состоянию на 16:00 продолжает гореть четырехэтажное здание на улице Червоноткацькiй, 69. занялось складское помещение, где находятся пластиковые материалы, бумажные материалы и электроника. -За большой загруженности помещения горючими материалами огонь быстро распространялся. Сейчас площадь пожара составляет около 8000 кв.м.
Сложность тушения пожара заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому пожарным приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.
"На месте происшествия работает 29 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 115 человек личного состава подразделений ГУ ДСНС Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.
Напомним, в 11:52 поступил вызов, что по улице Красноткацкая, 69 на складах строительных материалов произошел пожар. Площадь пожара составляет около 5000 кв. м.