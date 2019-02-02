Пожар на складе в Киеве: площадь возгорания возросла
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. По состоянию на 16:30 площадь пожара на складе в Киеве. составляет 10 тыс. 500 м кв., существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание. Предварительно жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы.
К тушению пожара привлечены 123 чел. о/с и 31 ед. техники ГСЧС. На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в г. Киеве.
Как сообщал УНН, в Киеве продолжает гореть состав с строительными материалам.
Напомним, в 11:52 поступил вызов по улице Красноткацкая, 69 на складах строительных материалов произошел пожар. Площадь пожара составляет около 5000 кв. м.