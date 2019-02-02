Пожар на складе в Киеве: площадь возгорания возросла

Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы.



К тушению пожара привлечены 123 чел. о/с и 31 ед. техники ГСЧС. На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в г. Киеве.



Как сообщал УНН, в Киеве продолжает гореть состав с строительными материалам.



Напомним, в 11:52 поступил вызов по улице Красноткацкая, 69 на складах строительных материалов произошел пожар. Площадь пожара составляет около 5000 кв. м.