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Пожежа на півночі Каліфорнії охопила площу понад 200 тис. га

Пожежа на півночі Каліфорнії охопила площу понад 200 тис. га

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Площа природної пожежі "Діксі", що охопила північ штату Каліфорнія з середини липня, перевищила 202 тис. га. Про це свідчать опубліковані в середу дані пожежного управління штату, передає УНН.

Деталі

Займання локалізовано на 30%. За місяць полум’я знищило 1 045 будівель, включаючи 550 житлових будинків. Поширенню пожежі сприяють вітер, спека і знижена вологість повітря.

За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, що базується в штаті Айдахо, на заході США вогнем охоплена територія площею понад 971 тис. га. У 14 штатах налічується 105 великих вогнищ.

Найважча ситуація склалася в Каліфорнії, в штатах Орегон, Вашингтон, Монтана і Айдахо. З початку року загальна площа пожеж на заході країни перевищила 1,5 млн га.

Нагадаємо

Внаслідок лісових пожеж в Алжирі загинули щонайменше 65 людей.

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