Пожежа на півночі Каліфорнії охопила площу понад 200 тис. га
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Площа природної пожежі "Діксі", що охопила північ штату Каліфорнія з середини липня, перевищила 202 тис. га. Про це свідчать опубліковані в середу дані пожежного управління штату, передає УНН.
Деталі
Займання локалізовано на 30%. За місяць полум’я знищило 1 045 будівель, включаючи 550 житлових будинків. Поширенню пожежі сприяють вітер, спека і знижена вологість повітря.
За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, що базується в штаті Айдахо, на заході США вогнем охоплена територія площею понад 971 тис. га. У 14 штатах налічується 105 великих вогнищ.
Найважча ситуація склалася в Каліфорнії, в штатах Орегон, Вашингтон, Монтана і Айдахо. З початку року загальна площа пожеж на заході країни перевищила 1,5 млн га.
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