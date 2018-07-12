Поєдинок Кличко-Льюїс не отримав підтвердження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Виставковий двобій між вічним чемпіоном світу за версією WBC мером Києва Віталієм Кличко проти екс-абсолютного чемпіона світу британця Леннокса Льюїса може не відбутися. Про це йдеться на сайті ESPN, передає УНН.
Представники команди Льюїса звернулися до WBC та повідомили про неотримання будь-яких пропозицій щодо проведення виставкового бою з представником України.
Варто відзначити, що дане протистояння мало відбутися у Києві на 56-му конгресі WBC з 30-го вересня по 5 жовтня.
Додамо, що в 2003 році боксери проводили очний бій, який був зупинений після шести раундів через розсічення нинішнього мера Києва. Попри поразку Кличко, усі судді на той момент віддавали перемогу українцю 58:56. Дане протистояння пізніше визнали "боєм десятиліття у суперважкій ваговій категорії".