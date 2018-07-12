Поединок Кличко-Льюис не получил подтверждения

Представители команды Льюиса обратились к WBC и сообщили о неполучении каких-либо предложений по проведению выставочного боя с представителем Украины.

Стоит отметить, что данное противостояние должно было состояться в Киеве на 56-м конгрессе WBC с 30 сентября по 5 октября.

Добавим, что в 2003 году боксеры проводили очный бой, который был остановлен после шести раундов из-за рассечения у нынешнего мэра Киева. Несмотря на поражение Кличко, все судьи на тот момент отдавали победу украинцу 58:56. Данное противостояние позже признали "боем десятилетия в супертяжелой весовой категории".