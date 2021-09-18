Повторення фіналу: відбувся матч-відкриття нового сезону УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Краматорську відбувся стартовий матч шостого сезону УХЛ — в битві за Кубок Відкриття зійшлися фіналісти минулого сезону “Донбас” і “Сокіл”. Про це інформує УНН з посиланням на сайт “Донбасу”.
Деталі
На самому початку зустрічі донеччани заробили більшість, а Олександр Пересунько її реалізував. Однак “Сокіл” відреагував дуже непогано і зміг не тільки відігратися, а й вийти вперед. Кияни забивали при грі в рівних складах і в більшості 5×3.
У другому періоді “Донбас” перевернув все з ніг на голову. На початку ігрового відрізка Віктор Туркін реалізував другу більшість команди Павла Мікульчика. А за п’ять секунд до перерви неймовірний кидок вдався Андрію Сігарьову. Він від синьої лінії відправив шайбу в дев’ятку воріт “Сокола”.
На початку заключного періоду кияни востаннє в матчі відігралися. А потім ближче до середини останньої 20-хвилинки “Донбас” зробив гру. Олег Шишлянніков дозволив “Донбасу” в третій раз в матчі відсвяткувати реалізацію більшості, а Фелікс Морозов забив своєму колишньому клубу.
Все, що встиг “Сокіл” до фінальної сирени — це скоротити відставання в рахунку до мінімуму — 5:4.
Доповнення
Вже 20-го вересня донеччани проведуть другий домашній матч, суперником “Донбасу” буде білоцерківський “Білий Барс”.