Повторение финала: состоялся матч-открытие нового сезона УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Краматорске состоялся стартовый матч шестого сезона УХЛ — в битве за Кубок Открытия сошлись финалисты прошлого сезона “Донбасс” и “Сокол”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “Донбасса”.
Детали
В самом начале встречи дончане заработали большинство, а Александр Пересунько ее реализовал. Однако “Сокол” отреагировал очень неплохо и смог не только отыграться, но и выйти вперед. Киевляне забивали при игре в равных составах и в большинстве 5 × 3.
Во втором периоде “Донбасс” перевернул все с ног на голову. В начале игрового отрезка Виктор Туркин реализовал вторую большинство команды Павла Микульчика. А за пять секунд до перерыва невероятный бросок удался Андрею Сигарев. Он от синей линии отправил шайбу в девятку ворот “Сокола”.
В начале заключительного периода киевляне последний раз в матче отыгрались. А потом ближе к середине последней 20-минутки “Донбасс” сделал игру. Олег Шишлянников позволил “Донбасса” в третий раз в матче отпраздновать реализацию большинства, а Феликс Морозов забил своему бывшему клубу.
Все, что успел “Сокол” до финальной сирены — это сократить отставание в счете до минимума — 5: 4.
Дополнение
Уже 20-го сентября дончане проведут второй домашний матч, соперником “Донбасса” будет белоцерковский “Белый Барс”.