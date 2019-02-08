Поворозник: агломерація об'єднає зусилля Києва та передмість для поліпшення ситуації з транспортом

Він зазначив, що щодня в'їжджають і виїжджають з Києва майже 2 млн осіб. Це створює навантаження на інфраструктуру міста, з якої Київ не може впоратися самостійно.



"Особливо відчутний стрибок бачимо за останні 5 років. Зараз активно забудовуються Вишневе, Софіївська Борщагівка, Буча, Ірпінь, Гостомель. Буквально 5 років тому такої забудови там не було. До позитивних моментів агломерації можна віднести транспортне забезпечення. І інвестори будуть зацікавлені в будівництві станцій метро в бік того ж Вишневого за умови договору про асоціацію. Створення агломерації дає інвесторам можливість будувати хоч станції метро, хоч продовжувати лінію швидкісного трамвая або навіть електричку в Пригоров ди ", - зазначив чиновник.



Він також визнав, що перші спроби об'єднання були зустрінуті містами і селищами, які межують з Києвом, досить вороже. Адміністрації передмість цю ідею сприймали виключно як поглинання містом територій цих населених пунктів, а також знищення місцевого самоврядування.



"Хоча насправді мова йде про співпрацю через асоціацію. У прилеглих містах і селах залишиться повноцінне місцеве самоврядування, також зі своїми функціями залишаються міські і сільські ради. Просто з'являється структура, яка працює над спільним розвитком цієї території і надає фінансове забезпечення. Сьогодні без угоди про агломерації з Києва швидка або комунальний автобус не може їхати в найближче село, тому що це нецільове використання коштів міста. І це не єдиний аргумент, через кото якого нам доводиться відмовляти ", - пояснив Поворозник.



Заступник голови КМДА назвав ще один плюс агломерації: спільне адміністрування інфраструктури населених пунктів. Це стосується і медицини, і дитячих садів, і управління сміттям і каналізацією. За його словами, в Києві вищий рівень медичного обслуговування і достатньо потужностей, що дозволяють охопити все населення. Також частина будинків, які будуються навколо Києва, не мають власної каналізації. Ще одна гостра соціальна проблема - дефіцит дитячих садочків.



"Зараз молодим сім'ям в передмісті Києва досить складно записати в дитсадок свою дитину. Але агломерація дозволила б розглянути варіанти будівництва дитсадків та шкіл, виходячи з кількості проживаючих тут дітей. Той же сміття з Вишневого, Боярки також потрібно кудись вивозити. У них власних звалищ немає, а людей там з кожним роком стає все більше. Якщо говорити про агломерації в повному її масштабі, то при оптимістичному сценарії, думаю, її створення займе близько 5 років ", - підсумував Микола Поворозник.