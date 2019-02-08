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Поворозник: агломерация объединит усилия Киева и пригородов для улучшения ситуации с транспортом

Киев  •  УНН

 • 9202 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Для того чтобы добиться улучшения жизни людей, проживающих в Киеве и за городом, населенным пунктам нужно юридически объединиться. Этого можно будет достичь, при оптимистическом сценарии, в течение пяти лет, рассказал в интервью "44.ua" первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что ежедневно въезжают и выезжают из Киева почти 2 млн человек. Это создает нагрузку на инфраструктуру города, с которой Киев не может справиться самостоятельно.

"Особенно ощутимый скачок видим за последние 5 лет. Сейчас активно застраиваются Вишневое, Софиевская Борщаговка, Буча, Ирпень, Гостомель. Буквально 5 лет назад такой застройки там не было. К положительным моментам агломерации можно отнести транспортное обеспечение. И инвесторы будут заинтересованы в строительстве станций метро в сторону того же Вишневого при условии договора об ассоциации. Создание агломерации дает инвесторам возможность строить хоть станции метро, хоть продлевать линию скоростного трамвая или даже электричку в пригороды", – отметил чиновник.

Он также признал, что первые попытки объединения были встречены городами и поселками, которые граничат с Киевом, довольно враждебно. Администрации пригородов эту идею воспринимали исключительно как поглощение городом территорий этих населенных пунктов, а также уничтожение местного самоуправления.

"Хотя на самом деле речь идет о сотрудничестве через ассоциацию. В близлежащих городах и селах останется полноценное местное самоуправление, также со своими функциями остаются городские и сельские советы. Просто появляется структура, которая работает над совместным развитием этой территории и предоставляет финансовое обеспечение. Сегодня без соглашения об агломерации из Киева скорая или коммунальный автобус не может ехать в ближайшее село, потому что это нецелевое использование средств города. И это не единственный аргумент, из-за которого нам приходится отказывать", – пояснил Поворозник.

Замглавы КГГА назвал еще один плюс агломерации: совместное администрирование инфраструктуры населенных пунктов. Это касается и медицины, и детских садов, и управления мусором и канализацией. По его словам, в Киеве более высокий уровень медицинского обслуживания и достаточно мощностей, позволяющих охватить все население. Также часть домов, которые строятся вокруг Киева, не имеют собственной канализации. Еще одна острая социальная проблема – дефицит детских садиков.

"Сейчас молодым семьям в пригороде Киева достаточно сложно записать в детсад своего ребенка. Но агломерация позволила бы рассмотреть варианты строительства детсадов или школ, исходя из количества проживающих здесь детей. Тот же мусор из Вишневого, Боярки также нужно куда-то вывозить. У них собственных свалок нет, а людей там с каждым годом становится все больше. Если говорить об агломерации в полном ее масштабе, то при оптимистическом сценарии, думаю, ее создание займет около 5 лет", – подытожил Николай Поворозник.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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