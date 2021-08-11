Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже 2,5 мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 2,5 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 6,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 167 тисяч, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 324 553 людини, з них отримали одну дозу – 4 324 551 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 521 848 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 846 399 щеплень", - повідомили у МОЗ.
Деталі
167 673 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 10 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 103 783 людини, повністю імунізовані - 63 890 людей.
Протягом доби працювали: 965 мобільних бригад, 2 774 пункти щеплення; 325 центрів вакцинації.
Додамо
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).
За даними МОЗ, станом на 5 серпня 2021 року Україна вже отримала майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу.