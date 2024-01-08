Повітряні Сили повідомили про посадку ворожих винищувачів

Повітряні Сили ЗСУ о 8.07 повідомили про посадку ворожих винищувачів, передає УНН.

"Посадка винищувачів МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Раніше ПС ЗСУ фіксували у повітрі чотири ворожих винищувачі з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Ці літаки здатні нести ракети "Кинджал".

Додамо, що під час ранкової повітряної тривоги вибухи лунали на Хмельниччині, у Кривому Розі, Запоріжжі. Влада Харкова та області вже підтвердила низку ударів по обласному центру та регіону. Є поранені.