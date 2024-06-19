Повітряні сили попередили про ракети у напрямку Полтавщини
Київ • УНН
Повітряні сили ЗС України попередили про ракети у напрямку Полтавської області.
Повітряні сили ЗС України попередили про ракети у напрямку Полтавської області, пише УНН.
Деталі
Повітряні сили ЗС України попередили про ракету через Харківщину в напрямку Полтавської області, закликавши Миргород сховатися в укриття.
Відразу ж після цього Повітряні сили ЗС України повідомили про "ще ракету на Полтавщині, курс - Полтава!".
У Полтавській та низці інших областей - повітряна тривога.
Окупанти, попередньо, вдарили по Полтаві ракетою Х-59: кількість постраждалих зросла до 1617.06.24, 19:54 • 39748 переглядiв