Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракетах в направлении Полтавской области, пишет УНН.

Детали

Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете через Харьковскую область в направлении Полтавской области, призвав Миргород укрыться в укрытие.

Сразу же после этого Воздушные силы ВС Украины сообщили о "еще ракете на Полтавщине, курс - Полтава!".

В Полтавской и ряде других областей - воздушная тревога.

Оккупанты, предварительно, ударили по Полтаве ракетой Х-59: количество пострадавших возросло до 16