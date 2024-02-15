Повітряні сили: не виключено, що сьогодні рф могла атакувати Україну ракетами КНДР

У Повітряних силах не виключають, що росія могла сьогодні атакувати Україну північнокорейськими ракетами KN-23. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода", передає кореспондент УНН.

Балістика пішла сьогодні, шість балістичних ракет з Воронезької області. Ми повідомили, що це ракети скоріш за все "Іскандер-М", а також не виключено і застосування північнокорейських ракет KN-23, уламки яких вже зафіксовано на території нашої держави - розповів Ігнат.

Доповнення

Сили оборони у небі над Україною уночі знищили 13 ракет різних типів із 26, запущених російськими військами.

8 лютого повідомлялося, що чотири ракети, якими окупанти вдарили по Селидовому, за попередніми даними, зроблені у Північній Кореї.

Додатково

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз раніше закликали дочекатися остаточних результатів досліджень щодо можливого використання росією в Україні ракет виробництва КНДР.

При цьому, підкреслили, що візуальний огляд уламків дає підстави говорити, що такі ракети росія раніше не використовувала.

"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день, і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці, наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково, щойно це стане можливим", - повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.