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Воздушные силы: не исключено, что сегодня рф могла атаковать Украину ракетами КНДР

Воздушные силы: не исключено, что сегодня рф могла атаковать Украину ракетами КНДР

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 09:49  •  9788 просмотра

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Представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины не исключил, что россия использовала северокорейские ракеты КН-23 для сегодняшней атаки на Украину.

В Воздушных силах не исключают, что россия могла сегодня атаковать Украину северокорейскими ракетами KN-23. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода", передает корреспондент УНН.

Баллистика пошла сегодня, шесть баллистических ракет из Воронежской области. Мы сообщили, что это ракеты скорее всего "Искандер-М", а также не исключено и применение северокорейских ракет KN-23, обломки которых уже зафиксированы на территории нашего государства

- рассказал Игнат.

Дополнение

Силы обороны в небе над Украиной ночью уничтожили 13 ракет различных типов из 26, запущенных российскими войсками.

8 февраля сообщалось, что четыре ракеты, которыми оккупанты ударили по Селидово, по предварительным данным, сделаны в Северной Корее.

Дополнительно

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз ранее призвали дождаться окончательных результатов исследований относительно возможного использования россией в Украине ракет производства КНДР.

При этом, подчеркнули, что визуальный осмотр обломков дает основания говорить, что такие ракеты россия ранее не использовала.

"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день, и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице, пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно, как только это станет возможным", - сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Повітряні сили: не виключено, що сьогодні рф могла атакувати Україну ракетами КНДР
Air Force: It is possible that today Russia could attack Ukraine with DPRK missiles
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