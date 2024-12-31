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Повітряні Сили інформують про рух ворожих дронів над п'ятьма областями

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Зафіксовано переміщення ворожих безпілотників над територією Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей. БпЛА рухаються у різних напрямках.

Зафіксовано переміщення  ворожих БпЛА над кількома областями України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі 

За інформацією військових, безпілотники рухалися різними напрямками: на півночі Київщини – у західному напрямку, на Чернігівщині – у південно-західному, на Сумщині і Полтавщині – у південному напрямку, на північному заході Дніпропетровщини – у північно-західному напрямку, а також на сході Київщини – у південно-західному напрямку. 

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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