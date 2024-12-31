Повітряні Сили інформують про рух ворожих дронів над п'ятьма областями

Зафіксовано переміщення ворожих БпЛА над кількома областями України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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За інформацією військових, безпілотники рухалися різними напрямками: на півночі Київщини – у західному напрямку, на Чернігівщині – у південно-західному, на Сумщині і Полтавщині – у південному напрямку, на північному заході Дніпропетровщини – у північно-західному напрямку, а також на сході Київщини – у південно-західному напрямку.