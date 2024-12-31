Воздушные Силы информируют о движении вражеских дронов над пятью областями

ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 100320 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 132377 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 123318 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 121392 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 107663 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 103715 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Эксклюзив
Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января
 • 103581 просмотра

Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Эксклюзив
Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР
 • 100986 просмотра

Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
 • 124019 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 134826 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В "Армия+" запускают опрос о приоритетах нового военного омбудсмена

В "Армия+" запускают опрос о приоритетах нового военного омбудсмена

 • 40671 просмотра
Правильные социальные лифты в армии: военным с боевым опытом упростили получение офицерских званий

Правильные социальные лифты в армии: военным с боевым опытом упростили получение офицерских званий

 • 58591 просмотра
153 боевых столкновения на фронте: где самые горячие точки и сколько атак продолжается - Генштаб

153 боевых столкновения на фронте: где самые горячие точки и сколько атак продолжается - Генштаб

 • 27863 просмотра
Оккупанты нашли новый способ отбирать авто у гражданских на захваченных территориях

Оккупанты нашли новый способ отбирать авто у гражданских на захваченных территориях

 • 40357 просмотра
В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

01:05 • 43039 просмотра
публикации
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 132377 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 116064 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 219597 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 195298 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 212082 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Fatboy Slim признался, что потерял страсть к созданию музыки

Fatboy Slim признался, что потерял страсть к созданию музыки

 • 96921 просмотра
Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

 • 123318 просмотра
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

 • 130120 просмотра
Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

 • 136136 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

 • 113839 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Воздушные Силы информируют о движении вражеских дронов над пятью областями

Воздушные Силы информируют о движении вражеских дронов над пятью областями

Киев  •  УНН

 • 10336 просмотра

Read in English

Зафиксировано перемещение вражеских беспилотников над территорией Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей. БпЛА движутся в разных направлениях.

Зафиксировано перемещение  вражеских БпЛА над несколькими областями Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали 

По информации военных, беспилотники двигались по разным направлениям: на севере Киевщины - в западном направлении, на Черниговщине - в юго-западном, на Сумщине и Полтавщине - в южном направлении, на северо-западе Днепропетровщины - в северо-западном направлении, а также на востоке Киевщины - в юго-западном направлении. 

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
kievКиев