Воздушные Силы информируют о движении вражеских дронов над пятью областями

Зафиксировано перемещение вражеских БпЛА над несколькими областями Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По информации военных, беспилотники двигались по разным направлениям: на севере Киевщины - в западном направлении, на Черниговщине - в юго-западном, на Сумщине и Полтавщине - в южном направлении, на северо-западе Днепропетровщины - в северо-западном направлении, а также на востоке Киевщины - в юго-западном направлении.