Повітряна тривога на Київщині, працює ППО

На Київщині у повітряному просторі зафіксовано безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Про це повідомляє Київська ОВА, пише УНН.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку! - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вночі, 25 люього, рф атакувала Україну 213 дронами Shahed та 7 крилатими ракетами Х-101. Сили ППО збили 133 БпЛА та 6 ракет, є пошкодження в Київській та Житомирській областях.