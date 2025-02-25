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05:23 • 15158 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122793 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182783 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147191 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138718 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117305 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107966 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141962 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134414 перегляди

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Повітряна тривога на Київщині, працює ППО

Повітряна тривога на Київщині, працює ППО

Київ • УНН

 • 48978 перегляди

У повітряному просторі зафіксовано безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, населення закликають перебувати в укриттях до завершення тривоги.

На Київщині у повітряному просторі зафіксовано безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Про це повідомляє Київська ОВА, пише УНН.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку!

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вночі, 25 люього, рф атакувала Україну 213 дронами Shahed та 7 крилатими ракетами Х-101. Сили ППО збили 133 БпЛА та 6 ракет, є пошкодження в Київській та Житомирській областях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна

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