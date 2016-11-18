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Повідомлення про замінування банку у Кропивницькому виявилось неправдивим

Повідомлення про замінування банку у Кропивницькому виявилось неправдивим

Київ • УНН

 • 8309 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Повідомлення про замінування одної з банківських установ у Кропивницькому виявилось неправдивим. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ НП в області.

“Було проведено обстеження, в результаті інформація свого підтвердження не знайшла. В даний час вирішується питання про внесення інформації за цим фактом до ЄРДР за ст.259 ККУ — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”, — повідомили в поліції.

Також в прес-службі додали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліція отримала повідомлення про замінування банку у Кропивницькому.

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