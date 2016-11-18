Сообщение о заминировании банка в Кропивницком оказалось ложным
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сообщение о заминировании одного из банковских учреждений в Кропивницком оказалось ложным. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУ НП в области.
"Было проведено обследование, в результате информация своего подтверждения не нашла. В настоящее время решается вопрос о внесении информации по этому факту в ЕРДР по ст.259 УК - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", - сообщили в полиции.
Также в пресс-службе добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6.
Напомним, как сообщал УНН, полиция получила сообщение о заминировании банка в Кропивницком.