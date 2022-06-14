Повернення довоєнних податків: Nestlé готова сплачувати усі збори та інвестувати в українську економіку

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“Компанія Nestlé вже понад 27 років інвестує в економіку України… та входить до числа двохсот найбільших платників податків в Україні. Компанія сплачує та буде й надалі сплачувати всі податки відповідно до законодавства України. Компанія Nestlé має намір продовжувати інвестувати в економіку України, спираючись в тому числі на досягнення, які були зроблені до війни”, - зазначає пресслужба.

Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що запроваджує податкові пільги.

Втім зараз Уряд пропонує скасувати частину пільг.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у травні податкові надходження лише на третину покрили видатки з держбюджету.