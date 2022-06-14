Возврат довоенных налогов: Nestlé готова платить все сборы и инвестировать в украинскую экономику

Цитата

“Компания Nestlé уже более 27 лет инвестирует в экономику Украины… и входит в число двухсот крупнейших налогоплательщиков в Украине. Компания платит и будет и дальше платить все налоги в соответствии с законодательством Украины. Компания Nestlé намерена продолжать инвестировать в экономику Украины, опираясь в том числе на достижения, сделанные до войны”, - отмечает пресс-служба.

Напомним

После полномасштабного вторжения россии в Украину Верховная Рада приняла законопроект, вводящий налоговые льготы.

Впрочем, сейчас правительство предлагает отменить часть льгот.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в мае налоговые поступления лишь на треть покрыли расходы из госбюджета.