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Возврат довоенных налогов: Nestlé готова платить все сборы и инвестировать в украинскую экономику

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Международная компания Nestlé готова платить все налоги в соответствии с законодательством Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-офисе компании.

Цитата

“Компания Nestlé уже более 27 лет инвестирует в экономику Украины… и входит в число двухсот крупнейших налогоплательщиков в Украине. Компания платит и будет и дальше платить все налоги в соответствии с законодательством Украины. Компания Nestlé намерена продолжать инвестировать в экономику Украины, опираясь в том числе на достижения, сделанные до войны”, - отмечает пресс-служба.

Напомним

После полномасштабного вторжения россии в Украину Верховная Рада приняла законопроект, вводящий налоговые льготы.

Впрочем, сейчас правительство предлагает отменить часть льгот.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в мае налоговые поступления лишь на треть покрыли расходы из госбюджета. 

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