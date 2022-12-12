Перейшов на бік росії: матросу з Криму дали 13 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. До 13 років ув’язнення засуджено матроса-зрадника з окупованого Криму, який потрапив у полон на Херсонщині. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає УНН.
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"Колишнього старшого матроса-гранатометника Святошинський районний суд м. Києва визнав винним за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, після того, як 2014 року російські окупанти захопили військову частину у Сімферополі, матрос добровільно склав присягу на вірність агресору. Він продовжив служити в росії і у складі російської армії повернувся в Україну під час повномасштабного вторгнення.
Наприкінці серпня 2022 року під час бойового зіткнення на території Херсонської області зрадник потрапив у полон ЗСУ.
Нагадаємо
Як писав УНН 2 грудня, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ДБР розслідує 1127 справ проти зрадників і колаборантів.