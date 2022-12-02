Від початку повномасштабної війни в Україні розслідують 1127 справ проти зрадників та колаборантів – ДБР

Деталі

Зокрема, відкрито 915 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК); 170 – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК); 12 – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України); по 10 кримінальних проваджень щодо дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст. 109 КК) та щодо несанкціонованого поширення інформації про переміщення Збройних сил України (ст. 114-2 КК); і 2 провадження щодо шпигунства (ст. 114 КК України) та інші.

450 фігурантам вже повідомлено про підозру за статтями державної зради або колабораційної діяльності, 297 осіб оголошено у розшук, 1 тисяча 227 особи перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

До суду за цими статтями вже направлено провадження щодо 105 осіб.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Додамо

Державних зрадників та колаборантів виявляють навіть серед народних депутатів. Зокрема, державну зраду інкримінують куму путіна Віктору Медведчуку.

Окрім того на колабораціонізм просять перевірити нардепа Антона Яценка.

Нагадаємо

Яценко намагався просунути до Верховної Ради колишню поплічницю колаборанта Сальдо.