С начала полномасштабной войны в Украине расследуют 1127 дел против предателей и коллаборантов – ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. С начала полномасштабной агрессии россии против Украины Государственное бюро расследований расследует 1 тыс. 127 преступлений против основ национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.
Детали
В частности, открыто 915 уголовных производств по факту государственной измены (ст. 111 УК); 170 – по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК); 12 – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины); по 10 уголовных производств по действиям, направленным на захват государственной власти (ст. 109 УК) и по несанкционированному распространению информации о перемещении Вооруженных сил Украины (ст. 114-2 УК); и 2 производства по шпионажу (ст. 114 УК Украины) и другие.
450 фигурантам уже сообщено о подозрении по статьям государственной измены или коллаборационной деятельности, 297 человек объявлены в розыск, 1 тысяча 227 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности.
В суд по этим статьям уже направлено производство относительно 105 человека.
Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
Добавим
Государственных предателей и коллаборантов обнаруживают даже среди народных депутатов. В частности, государственную измену инкриминируют куму путина Виктору Медведчуку.
Кроме того, на коллаборационизм просят проверить нардепа Антона Яценко.
Напомним
Яценко пытался продвинуть в Верховную Раду бывшую приспешницу коллаборанта Сальдо.