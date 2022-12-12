Перешел на сторону россии: матросу из Крыма дали 13 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. К 13 годам тюрьмы приговорен матрос-предатель из оккупированного Крыма, который попал в плен в Херсонской области. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает УНН.
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"Бывшего старшего матроса-гранатометчика Святошинский районный суд г. Киева признал виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, после того, как в 2014 году российские оккупанты захватили воинскую часть в Симферополе, матрос добровольно сложил присягу на верность агрессору. Он продолжил служить в россии и в составе российской армии вернулся в Украину во время полномасштабного вторжения.
В конце августа 2022 во время боевого столкновения на территории Херсонской области предатель попал в плен ВСУ.
Напомним
Как писал УНН 2 декабря, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ГБР расследует 1127 дел против предателей и коллаборантов.