Перешел на сторону россии: матросу из Крыма дали 13 лет тюрьмы

Цитата

"Бывшего старшего матроса-гранатометчика Святошинский районный суд г. Киева признал виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", – говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, после того, как в 2014 году российские оккупанты захватили воинскую часть в Симферополе, матрос добровольно сложил присягу на верность агрессору. Он продолжил служить в россии и в составе российской армии вернулся в Украину во время полномасштабного вторжения.

В конце августа 2022 во время боевого столкновения на территории Херсонской области предатель попал в плен ВСУ.

Напомним

Как писал УНН 2 декабря, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ГБР расследует 1127 дел против предателей и коллаборантов.