Потік туристів до Києва з-за кордону скоротився більш як на половину

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“Не дивлячись на пандемію, іноземні туристи все одно приїжджають до Києва. Так, з початку року столицю відвідало понад 116 тисяч іноземців. Найбільше завітало з Білорусі - 10,5 тисячі осіб. На другому місці - Ізраїль, звідки приїхало 8,9 тисячі туристів. А 8,3 тисячі осіб завітали з Туреччини”, — зазначила Марина Хонда у Facebook.

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Чиновниця зазначила, що до переліку країн, звідки приїхало найбільше туристів, увійшли США, Індія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Грузія. Окрім цього, за попередніми підрахунками, столицю відвідало і близько 300 тисяч внутрішніх туристів.

Марина Хонда також зазначила, що туристичний збір на початок травня становив 11 мільйонів 670 тисяч гривень.

Доповнення

Торік Марина Хонда вказувала, що, за даними Держприкордонслужби, Київ за І квартал 2020 року відвідало 268,4 тис. іноземців. За аналогічний період 2019 року, з її слів, ця цифра становила 355,4 тисяч осіб. Тобто, кількість туристів впала на 25%. Вона називала це "дуже тривожним знаком".

Додамо, з початку цього року Київ вже двічі ходив на локдаун. Одного разу - у січні, після зимових свят, разом з усією країною, а другий раз - з 20 березня по 30 квітня.