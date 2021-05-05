Поток туристов в Киев из-за границы сократился более чем на половину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За первый квартал 2021 года столицу посетило 116 тысяч иностранных туристов, тогда как за аналогичный период прошлого года - 268,4 тысячи. Падение турпотока - почти 57%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные заместителя председателя КГГА Марины Хонды.
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"Несмотря на пандемию, иностранные туристы все равно приезжают в Киев. Так, с начала года столицу посетило более 116 тысяч иностранцев. Больше всего пришло из Беларуси - 10,5 тысячи человек. На втором месте - Израиль, откуда приехало 8,9 тысячи туристов. А 8,3 тысячи человек прибыли из Турции", - отметила Марина Хонда в Facebook.
Детали
Чиновница отметила, что в перечень стран, откуда приехало больше всего туристов, вошли США, Индия, Германия, Великобритания, Франция и Грузия. Кроме этого, по предварительным подсчетам, столицу посетило и около 300 тысяч внутренних туристов.
Марина Хонда отметила, что туристический сбор на начало мая составил 11,67 млн гривен.
Дополнение
В прошлом году Марина Хонда указывала, что, по данным Госпогранслужбы, Киев за І квартал 2020 года посетило 268,4 тыс. иностранцев. За аналогичный период 2019 года, по ее словам, эта цифра составляла 355 400 человек. То есть, количество туристов упало на 25%. Она называла это "очень тревожным знаком".
Добавим, с начала этого года Киев уже дважды ходил на локдаун. Первый раз - в январе, после зимних праздников, вместе со всей страной, а второй раз - с 20 марта по 30 апреля.