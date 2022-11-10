Протерміноване під час воєнного стану посвідчення водія залишається чинним – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Посвідчення водія, яке було видано вперше і термін дії якого закінчився протягом воєнного стану та року після нього, залишається чинним в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує УНН.
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"Посвідчення водія (видане вперше), термін дії якого закінчився в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжує діяти на території України", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, обміняти документ можна після скасування воєнного стану. У МВС нагадали:
• обмін документу вперше можна робити лише після закінчення строку його дії (наступного дня або пізніше);
• у період воєнного стану заміна водійського здійснюється без надання медичної довідки, лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія;
• послуга щодо обміну посвідчення водія надається лише особі, яка здійснює обмін.
Нагадаємо
З 14 грудня у застосунку "Дія" можна буде оформити посвідчення водія та зареєструвати авто.