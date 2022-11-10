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Протерміноване під час воєнного стану посвідчення водія залишається чинним – МВС

Протерміноване під час воєнного стану посвідчення водія залишається чинним – МВС

Київ • УНН

 • 559430 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Посвідчення водія, яке було видано вперше і термін дії якого закінчився протягом воєнного стану та року після нього, залишається чинним в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує УНН.

Цитата

"Посвідчення водія (видане вперше), термін дії якого закінчився в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжує діяти на території України", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, обміняти документ можна після скасування воєнного стану. У МВС нагадали:

• обмін документу вперше можна робити лише після закінчення строку його дії (наступного дня або пізніше);

• у період воєнного стану заміна водійського здійснюється без надання медичної довідки, лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія;

• послуга щодо обміну посвідчення водія надається лише особі, яка здійснює обмін.

Нагадаємо

З 14 грудня у застосунку "Дія" можна буде оформити посвідчення водія та зареєструвати авто.

Українські Національні Новини

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