Протерміноване під час воєнного стану посвідчення водія залишається чинним – МВС

Цитата

"Посвідчення водія (видане вперше), термін дії якого закінчився в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжує діяти на території України", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, обміняти документ можна після скасування воєнного стану. У МВС нагадали:

• обмін документу вперше можна робити лише після закінчення строку його дії (наступного дня або пізніше);

• у період воєнного стану заміна водійського здійснюється без надання медичної довідки, лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія;

• послуга щодо обміну посвідчення водія надається лише особі, яка здійснює обмін.

Нагадаємо

З 14 грудня у застосунку "Дія" можна буде оформити посвідчення водія та зареєструвати авто.