Посвідчення водія та реєстрація авто в "Дії": коли запустять послуги

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"Більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів. Усі зміни про е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів набудуть чинності 14 грудня 2022 року", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, громадяни зможуть обрати:

• онлайн-оформлення лише електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;

• оформлення традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – наприклад, у сервісному центрі МВС.

"Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в електронному кабінеті водія чи в застосунку "Дія" не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати", – повідомив начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Нагадаємо

Закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт в “Дії” доступні англійською для використання в інших країнах.