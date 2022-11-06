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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Посвідчення водія та реєстрація авто в "Дії": коли запустять послуги

Посвідчення водія та реєстрація авто в "Дії": коли запустять послуги

Київ • УНН

 • 527548 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. З 14 грудня у застосунку "Дія" можна буде оформити посвідчення водія та зареєструвати авто. Про це повідомила пресслужба МВС, передає УНН.

Деталі

"Більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів. Усі зміни про е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів набудуть чинності 14 грудня 2022 року", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, громадяни зможуть обрати: 

• онлайн-оформлення лише електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;

• оформлення традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – наприклад, у сервісному центрі МВС.

"Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в електронному кабінеті водія чи в застосунку "Дія" не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати", – повідомив начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Нагадаємо

Закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт в “Дії” доступні англійською для використання в інших країнах.

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