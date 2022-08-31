Закордонний паспорт, права та техпаспорт на авто в “Дії” доступні англійською для використання в інших країнах

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"Ми запустили функцію “документ англійською мовою”. Мова йде про закордонний паспорт, водійське посвідчення і технічний паспорт на авто. Дуже важливо, що права та техпаспорт отримали міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це ще додатковий крок до інтеграції “Дії” в інших країнах світу. Тому українці, які знаходяться за кордоном, зможуть перекласти в один клік документ на англійську і показувати його в різних життєвих ситуаціях", – повідомив Федоров.

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Водійське посвідчення та техпаспорт із "Дії" можна буде перемістити у польський застосунок mObywatel. Функцію планують запустити до кінця 2022 року.